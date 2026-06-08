Penataan Eks Hi-Tech Mal Masuki Tahap Akhir, Siap Tampung Puluhan Industri Kreatif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Revitalisasi gedung eks Hi-Tech Mal terus berlanjut. Setelah proses normalisasi bangunan rampung pada Mei 2026, Pemerintah Kota Surabaya kini memfokuskan pekerjaan pada penataan ruang di area basement dan lantai dasar guna mendukung aktivitas industri kreatif.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Iman Krestian, mengatakan penataan saat ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan para pelaku industri kreatif yang akan menempati gedung tersebut.

Menurutnya, sejumlah masukan muncul setelah calon penghuni meninjau lokasi. Beberapa di antaranya berkaitan dengan penambahan ruang galeri, area penyimpanan barang, hingga penyesuaian tata letak tenant.

“Setelah normalisasi bangunan selesai, ada beberapa kebutuhan tambahan yang disampaikan pelaku industri kreatif. Karena itu, saat ini dilakukan penyesuaian tata ruang agar sesuai dengan aktivitas yang akan dijalankan di dalam gedung,” kata Iman, Senin (8/6).

Area basement nantinya diproyeksikan menjadi pusat aktivitas berbagai pelaku industri kreatif dan usaha kuliner.

Pemkot memperkirakan lokasi tersebut mampu menampung sekitar 50 tenant dengan pembagian zona sesuai jenis usaha.

Konsep penataan akan memisahkan area kuliner dengan tenant industri kreatif seperti komunitas motor kustom dan usaha kreatif lainnya.

"Untuk F&B itu ada area sendiri, industri kreatif seperti motor custom dan sebagainya itu ada sendiri. Mungkin sekitar 40-50, bisa lebih sih, tetapi sementara ada 50 tenan,” terang Iman.