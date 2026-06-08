Terpleset Saat Memancing, Pria Asal Surabaya Dilaporkan Tenggelam di Sungai Kali Lamong

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria bernama Lukman Hakim warga Benowo dilaporkan tenggelam di Sungai Kali Lamong, Romokalisari, Surabaya, Senin (8/6) sekitar pukul 10.55 WIB.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gresik Sukardi menyampaikan kejadian itu bermul saat korban melakukan aktivitas mancing sekitar pukul 06.00 WIB.

"Saat mancing di jembatan kereta api tiba tiba korban terpeleset sekitar pukul 07.30 WIB," kata Sukardi.

Insiden itu diketahui oleh saudaranya yang ikut memancing. Dia berusaha membantu menarik tetapi tidak tertolong sehingga korban langsung tenggelam.

"Saksi langsung melaporkan ke warga setempat untuk meneruskan laporan ke call center 112 dan petugas pos pam Romokalisari dan kelurahan," katanya.

Tak berselang beberapa lama tim gabungan datang untuk melakukan operasi pencarian. Tim terdiri dari BPBD Gresik, BPBD Surabaya, Polsek Benowo, Satpol PP Surabaya, Dishub Surabaya, Kelurahan Romo kalisari, PMI Gresik, Rapi Gresik hingga PT Freeport Indonesia.

"TIM BPBD Gresik melakukan pengisiran di sekitar LKK, sedangkan BPBD Kota Surabaya melakukan penyelaman," katanya.

Hingga sore, upaya pencarian masih dilakukan. Jika korban belum ditemukan, maka pencarian dilanjutkan esok hari. (mcr23/jpnn)