Gandeng INTI, Siloam Hospitals Surabaya Perluas Akses Layanan Kesehatan bagi Masyarakat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Siloam Hospitals Surabaya resmi menjalin kerja sama strategis dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Indonesia (INTI) guna memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Siloam Hospitals Surabaya, Sabtu (6/6).

Kerja sama ini menghadirkan berbagai program kesehatan bagi anggota INTI melalui MySiloam Card, sekaligus memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Direktur Siloam Hospitals Surabaya dr Maria Magdalena Padmidewi, Sp.PK, mengatakan kemitraan tersebut menjadi bagian dari komitmen rumah sakit dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kami percaya kolaborasi dengan berbagai komunitas dan organisasi merupakan langkah penting dalam memperluas dampak positif layanan kesehatan. Melalui kerja sama dengan INTI, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat melalui berbagai program kesehatan yang berkelanjutan," ujarnya.

Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak akan menjalankan sejumlah program kesehatan, mulai dari edukasi kesehatan, skrining kesehatan, seminar kesehatan, hingga berbagai kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

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Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa Indonesia (INTI) Jawa Timur, Stefanus Budy Wijaya, menyambut baik kolaborasi tersebut.

Menurutnya, kerja sama ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat melalui jaringan komunitas yang dimiliki INTI.