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Dalam Semalam, 2 Kebakaran Terjadi di Tulungagung, Kompor & Puntung Rokok Jadi Pemicu

Senin, 08 Juni 2026 – 11:36 WIB
Dalam Semalam, 2 Kebakaran Terjadi di Tulungagung, Kompor & Puntung Rokok Jadi Pemicu - JPNN.com Jatim
Petugas Damkar Tulungagung berupaya memadamkan kebakaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Kedungwaru dan Boyolangu, Sabtu (6/6/2026) malam. ANTARA/HO-Damkar Tulungagung)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Tulungagung menangani dua kejadian kebakaran dalam kurun waktu satu malam pada Sabtu (6/6).

Kebakaran pertama terjadi di rumah milik Jianah, warga Desa Tawangsari, Kecamatan Kedungwaru, sekitar pukul 19.00 WIB.

Kasi Operasional dan Pemadaman DPKP Tulungagung Bambang Pidekso mengatakan kebakaran diduga dipicu kompor yang masih menyala setelah digunakan memasak.

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Menurut dia, penghuni rumah meninggalkan dapur dalam kondisi kompor belum dimatikan.

"Petugas segera menuju lokasi setelah menerima laporan dan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 38 menit," kata Bambang, Minggu (7/6).

Akibat kejadian tersebut, bagian dapur rumah, sejumlah peralatan rumah tangga, serta beberapa dokumen penting ikut terbakar.

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Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai Rp50 juta.

Beberapa jam kemudian, petugas kembali menerima laporan kebakaran gudang penyimpanan tembakau milik Sunaryo di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, sekitar pukul 23.35 WIB.

DPKP Tulungagung menangani dua kebakaran dalam satu malam. Insiden diduga dipicu kompor yang ditinggal menyala dan puntung rokok.
Sumber Antara
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TAGS   kebakaran tulungagung DPKP Tulungagung kebakaran rumah kebakaran gudang tembakau penyebab kebakaran

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