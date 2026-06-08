17 Desa di Bangkalan Terancam Kekeringan Ekstrem, BPBD Siapkan 300 Ribu Liter Air

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan memetakan sebanyak 17 desa di tiga kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem selama musim kemarau tahun ini.

Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan M Zainul Qomar mengatakan pemetaan dilakukan berdasarkan hasil kajian lapangan dan laporan yang disampaikan pemerintah desa.

"Ini berdasarkan hasil pemetaan yang kami lakukan, dan berdasarkan laporan kepala desa yang disampaikan kepada BPBD Kabupaten Bangkalan," kata Qomar, Minggu (7/6).

Menurut dia, 17 desa yang masuk kategori rawan kekeringan ekstrem tersebar di Kecamatan Konang, Geger, dan Kokop.

"Di Kecamatan Konang ada lima desa yang, sedangkan di Kecamatan Geger dan Kecamatan Kokop masing-masing enam desa," kata Qomar.

Selain itu, BPBD juga mencatat sedikitnya 10 desa lain yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau.

Namun, kondisi di wilayah tersebut diperkirakan tidak separah 17 desa prioritas karena masih memiliki sumber air alternatif berupa sumur milik warga.

"Berdasarkan jumlah KK, ada sekitar 15.789 keluarga yang berpotensi mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih di Bangkalan pada musim kemarau tahun ini," katanya.