Ribuan Warga Ikuti Apel Akbar Jogo Suroboyo, Gaungkan Semangat Wani Tertib

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 4.000 warga dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Tugu Pahlawan, Minggu (7/6) pagi, untuk mengikuti Apel Akbar Jogo Suroboyo.

Kegiatan yang diinisiasi komunitas Arek Suroboyo Asli (ARSAS) tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kepedulian terhadap Kota Pahlawan.

Sejak pagi, peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali dengan senam bersama, lari pagi, serta sejumlah aktivitas kebugaran lainnya.

Ribuan peserta yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pengemudi ojek online, buruh, pelaku UMKM, komunitas Bonek, hingga anggota berbagai perguruan silat.

Ketua ARSAS Heri Bimantara mengatakan gerakan Jogo Suroboyo lahir dari kepedulian masyarakat terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan kota.

"Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan memiliki tujuan yang sama dalam menjaga Surabaya," kata Heri.

Menurutnya, Surabaya dibangun dengan nilai perjuangan, gotong royong, dan persaudaraan yang harus terus dijaga. Karena itu, masyarakat diajak berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis.

“Melalui Apel Akbar Jogo Suroboyo, kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga Surabaya agar tetap guyub, aman, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.