Perekaman KTP Elektronik di Surabaya 99,68 Persen, Aktivasi IKD Tembus 32 Persen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Capaian perekaman KTP elektronik di Kota Surabaya telah mencapai 99,68 persen. Dari total 2.254.680 penduduk wajib KTP, sebanyak 2,247 juta jiwa tercatat telah melakukan perekaman data kependudukan.

Pemerintah Kota Surabaya menargetkan capaian perekaman KTP elektronik dapat mencapai 100 persen pada 2026. Sementara itu, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terus digenjot sebagai bagian dari digitalisasi layanan administrasi kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya, Irvan Wahyudrajad, mengatakan aktivasi IKD saat ini telah mencapai sekitar 32 persen dari total penduduk wajib KTP elektronik.

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“Tahun ini kami menargetkan aktivasi IKD mencapai 40 persen dari total wajib KTP elektronik,” kata Irvan.

IKD merupakan layanan yang memungkinkan warga menyimpan dokumen kependudukan secara digital melalui aplikasi di telepon genggam. Selain KTP digital, aplikasi tersebut juga memuat dokumen kependudukan lain yang dapat diakses dalam satu platform.

Menurut Irvan, tingginya capaian perekaman KTP elektronik menjadi modal penting dalam memperluas penggunaan IKD di masyarakat. Untuk mempercepat aktivasi, layanan IKD kini tersedia di kantor kelurahan, kecamatan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, Sentra Pelayanan Publik (SPP) Joyoboyo, Nambangan, Taman Cahaya, Pakal, hingga layanan jemput bola saat Car Free Day di Taman Bungkul.

Disdukcapil juga memastikan keamanan data dalam IKD melalui sistem verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah dan teknologi enkripsi data.

“IKD memiliki kekuatan hukum yang sama dengan KTP elektronik sehingga dapat digunakan sebagai identitas resmi penduduk,” ujarnya.