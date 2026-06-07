Jelang Muktamar NU 2026, Gus Salam Ungkap Nama-Nama Kandidat Ketum PBNU

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah nama mulai santer diperbincangkan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.

Cucu pendiri NU KH Bisri Syansuri, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, mengungkap sejumlah tokoh yang disebut-sebut masuk dalam bursa bakal calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Menurut Gus Salam, berdasarkan informasi yang beredar di kalangan warga nahdliyin, terdapat beberapa nama yang tengah berikhtiar menuju kontestasi pemilihan ketua umum.

"Ada Cak Imin, Gus Yahya, Kiai Zulfa sama Gus Yusuf tadi. Ya, yang beredar sekarang ya nama-nama itu," kata Gus Salam, Minggu (7/6).

Selain menyebut nama dirinya sendiri, Gus Salam mengungkapkan sejumlah figur yang mulai diperbincangkan, yakni Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Zulfa Musthofa, serta Ketua Umum PBNU saat ini KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang itu, muncul pula spekulasi mengenai figur dari kalangan kabinet pemerintahan. Namun, dia menilai peluang tersebut masih belum terlihat jelas.

Gus Salam mencontohkan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) yang sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda akan ikut dalam kontestasi.

"Yang masih tanda tanya ini Menteri Agama. Kalau Menteri Haji, ketika saya ketemu sih kayaknya beliau tidak berminat ke sana. Karena beliau memang belum pernah terjun langsung di NU dan sejak awal lebih banyak berkiprah di Partai Gerindra," ujarnya.