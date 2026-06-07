JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Jelang Muktamar NU 2026, Gus Salam Ungkap Nama-Nama Kandidat Ketum PBNU

Jelang Muktamar NU 2026, Gus Salam Ungkap Nama-Nama Kandidat Ketum PBNU

Minggu, 07 Juni 2026 – 20:02 WIB
Jelang Muktamar NU 2026, Gus Salam Ungkap Nama-Nama Kandidat Ketum PBNU - JPNN.com Jatim
Mantan Wakil Ketua PWNU Jatim Kiai Abdussalam Sokhib alias Gus Salam. Foto: Dok. Pribadi Yusron untuk JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah nama mulai santer diperbincangkan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.

Cucu pendiri NU KH Bisri Syansuri, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, mengungkap sejumlah tokoh yang disebut-sebut masuk dalam bursa bakal calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Menurut Gus Salam, berdasarkan informasi yang beredar di kalangan warga nahdliyin, terdapat beberapa nama yang tengah berikhtiar menuju kontestasi pemilihan ketua umum.

Baca Juga:

"Ada Cak Imin, Gus Yahya, Kiai Zulfa sama Gus Yusuf tadi. Ya, yang beredar sekarang ya nama-nama itu," kata Gus Salam, Minggu (7/6).

Selain menyebut nama dirinya sendiri, Gus Salam mengungkapkan sejumlah figur yang mulai diperbincangkan, yakni Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Zulfa Musthofa, serta Ketua Umum PBNU saat ini KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang itu, muncul pula spekulasi mengenai figur dari kalangan kabinet pemerintahan. Namun, dia menilai peluang tersebut masih belum terlihat jelas.

Baca Juga:

Gus Salam mencontohkan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) yang sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda akan ikut dalam kontestasi.

"Yang masih tanda tanya ini Menteri Agama. Kalau Menteri Haji, ketika saya ketemu sih kayaknya beliau tidak berminat ke sana. Karena beliau memang belum pernah terjun langsung di NU dan sejak awal lebih banyak berkiprah di Partai Gerindra," ujarnya.

Gus Salam mengungkap sejumlah nama yang mulai masuk bursa calon Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar NU 2026, mulai dari Cak Imin hingga Gus Yahya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kandidat ketum pbnu calon ketum PBNU pbnu Gus Salam Muktamar NU KH Abdussalam Shohib

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU