JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini IndoWood Expo 2026 Raih 2.049 Pengunjung, Industri Furnitur Makin Kompetitif

IndoWood Expo 2026 Raih 2.049 Pengunjung, Industri Furnitur Makin Kompetitif

Minggu, 07 Juni 2026 – 16:10 WIB
IndoWood Expo 2026 Raih 2.049 Pengunjung, Industri Furnitur Makin Kompetitif - JPNN.com Jatim
IndoWood Expo 2026 sukses digelar di Surabaya dengan menghadirkan 45 brand dari delapan negara dan menarik 2.049 pengunjung dari sektor furnitur, woodworking, hingga manufaktur. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indonesia Forestry and Woodworking Machinery Expo (IndoWood Expo) 2026 sukses digelar selama tiga hari pada 4-6 Juni 2026 di Grand City Convention & Exhibition Surabaya.

Memasuki tahun kedua penyelenggaraan, pameran ini kembali menegaskan perannya sebagai platform strategis yang mempertemukan pelaku industri furnitur, pengolahan kayu, hingga penyedia teknologi woodworking dari berbagai negara.

IndoWood Expo 2026 diselenggarakan oleh Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, Dyandra Promosindo, dan Pablo Publishing & Exhibition.

Baca Juga:

Tahun ini, pameran menghadirkan 45 brand dari delapan negara, antara lain Indonesia, China, Jerman, Italia, Australia, dan Singapura.

Berbagai inovasi ditampilkan mulai dari mesin pengolahan kayu, peralatan woodworking, bahan baku industri, teknologi finishing, hingga perangkat lunak produksi berbasis digital.

Selama tiga hari penyelenggaraan, IndoWood Expo 2026 berhasil menarik 2.049 pengunjung yang berasal dari kalangan pelaku industri furnitur, manufaktur kayu, distributor, eksportir, desainer, akademisi, asosiasi, hingga pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri.

Baca Juga:

Tingginya jumlah pengunjung menunjukkan besarnya kebutuhan industri terhadap inovasi dan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha. Selain pameran produk dan teknologi, IndoWood Expo 2026 juga menghadirkan berbagai program pendukung berupa seminar, workshop, dan forum jejaring bisnis.

Beberapa agenda yang digelar antara lain seminar bertajuk Furniture Industry Today – Efisiensi, Teknologi, dan Peluang Pasar, seminar Aplikasi Teknologi Tepat Guna untuk Mempercepat Proses Produksi Furniture, workshop Teknologi Finishing Terkini di Industri Mebel dan Kerajinan, hingga kegiatan networking melalui IndoWood Night.

IndoWood Expo 2026 sukses digelar di Surabaya dengan menghadirkan 45 brand dari delapan negara dan menarik 2.049 pengunjung..
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   indowood expo 2026 pameran furnitur pameran industri kayu woodworking machinery

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU