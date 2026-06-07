64 Squad Buka Gerai Part 2 Tak Terlengkap di Sidoarjo, Jadi Surga Pecinta Modifikasi

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Tren motor dua tak yang kembali diminati para penghobi otomotif dimanfaatkan 64 Squad dengan merambah bisnis aftermarket melalui pembukaan gerai part khusus motor 2 tak di Sidoarjo.

Berlokasi di Jalan Mutiara Sel III Nomor 3, gerai tersebut menyediakan berbagai komponen modifikasi dan part aftermarket yang menyasar pecinta motor 2 tak, mulai dari kebutuhan restorasi hingga modifikasi premium.

Perwakilan 64 Racing Shop Iwek mengatakan gerai tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar modifikasi motor 2 tak yang dalam beberapa tahun terakhir kembali berkembang.

"Lebih difokuskan untuk part-part aftermarket motor 2 tak yang saat ini memang sedang ramai diminati," kata Iwek, Minggu (7/6).

Mengusung konsep showroom, gerai yang menempati dua unit rumah itu didesain khusus untuk menampilkan berbagai produk unggulan.

Mulai dari body kit motor, part CNC billet, komponen berbahan titanium, hingga berbagai aksesori premium tersedia dalam kondisi siap pakai.

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Bagi konsumen yang menginginkan desain berbeda, gerai tersebut juga melayani pemesanan khusus atau inden sesuai kebutuhan.

Tidak hanya itu, berbagai merek pelek ring 17 tersedia mulai dari kelas standar hingga premium.