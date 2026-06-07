Pemkot Surabaya Minta Warga Perbarui Data Aset Jelang Penerapan Perlinsos Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau masyarakat segera memperbarui data kepemilikan aset, seperti rumah, tanah, maupun kendaraan yang telah dijual.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung akurasi data dalam pelaksanaan program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) yang tengah diuji coba oleh pemerintah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya Eddy Christijanto, mengatakan penertiban data menjadi hal penting agar proses verifikasi penerima bantuan sosial (bansos) berjalan sesuai kondisi sebenarnya.

“Dengan adanya uji coba terkait Digitalisasi Perlinsos, saya mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan penertiban data, utamanya data subjektif,” kata Eddy, Sabtu (6/6).

Menurutnya, data subjektif yang dimaksud adalah data yang masih bisa diperbarui oleh masyarakat, seperti kepemilikan aset yang sebenarnya sudah berpindah tangan namun masih tercatat atas nama pemilik lama.

“Kalau data objektif seperti status ASN tentu tidak bisa diubah, tetapi kalau tanah, rumah, atau kendaraan sudah dijual, segera dilakukan proses balik nama atau dilaporkan kepada pembeli agar datanya berubah,” ujarnya.

Eddy menjelaskan aset yang belum dibalik nama berpotensi memengaruhi hasil verifikasi dalam sistem Perlinsos Digital. Sebab, sistem masih akan membaca aset tersebut sebagai milik pemilik lama.

“Misalnya, punya rumah atau mobil tetapi sebenarnya sudah dijual, itu harus segera ditertibkan. Sehingga saat melakukan pendaftaran Perlinsos, data aset tersebut sudah tidak muncul lagi,” jelasnya.