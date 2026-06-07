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Pemkot Surabaya Gelar Pameran Jejak Bung Karno, Angkat Sisi Sang Proklamator

Minggu, 07 Juni 2026 – 11:36 WIB
Pemkot Surabaya Gelar Pameran Jejak Bung Karno, Angkat Sisi Sang Proklamator - JPNN.com Jatim
Pemkot Surabaya menggelar pameran “Aku Arek Suroboyo” untuk mengangkat jejak Bung Karno di Kota Pahlawan selama Bulan Bung Karno 2026. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar pameran bertajuk “Aku Arek Suroboyo” untuk mengenalkan lebih dekat perjalanan hidup Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, yang memiliki keterikatan kuat dengan Kota Pahlawan.

Pameran tersebut berlangsung pada 6–19 Juni 2026 di Basement Alun-Alun Surabaya dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno.

Melalui pameran ini, masyarakat diajak menelusuri berbagai jejak kehidupan Bung Karno di Surabaya melalui koleksi foto, arsip sejarah, pemutaran film, hingga peluncuran buku yang mengulas hubungan sang proklamator dengan kota tempat ia tumbuh dan ditempa semasa muda.

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Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya Saidatul Ma’munah, mengatakan pameran tersebut disiapkan untuk memperkenalkan sisi lain Bung Karno yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat.

“Melalui pameran ini kami ingin mengajak masyarakat mengenal lebih dekat sosok Soekarno sebagai Arek Suroboyo. Banyak perjalanan penting dalam kehidupan beliau yang memiliki keterkaitan dengan Kota Pahlawan dan menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa,” kata Saida, Sabtu (6/6).

Menurutnya, tema Aku Arek Suroboyo dipilih untuk menegaskan bahwa Surabaya memiliki peran penting dalam membentuk karakter, pemikiran, dan semangat perjuangan Bung Karno sebelum menjadi tokoh nasional.

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Berbagai koleksi yang dipamerkan berasal dari sejumlah museum yang dikelola Pemkot Surabaya, di antaranya Museum 10 November, Museum Dr Soetomo, dan Rumah Kelahiran Bung Karno.

Koleksi tersebut menggambarkan perjalanan hidup Soekarno sejak masa muda hingga menjadi pemimpin bangsa.

Pemkot Surabaya menggelar pameran “Aku Arek Suroboyo” untuk mengangkat jejak Bung Karno di Kota Pahlawan selama Bulan Bung Karno 2026
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TAGS   Pemkot Surabaya Bulan Bung Karno Kota Surabaya Event Surabaya pameran Soekarno

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