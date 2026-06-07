Ruang Kelas Rusak, Puluhan Siswa SD di Tulungagung Belajar di Tenda Darurat

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung menyiapkan tenda darurat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa SDN 1 Babadan, Kecamatan Karangrejo.

Langkah tersebut dilakukan menyusul kerusakan parah pada dua ruang kelas yang saat ini menunggu proses perbaikan.

Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Sudarmadji mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Tulungagung terkait penyediaan ruang belajar sementara bagi para siswa.

"Tenda darurat akan digunakan sebagai ruang belajar sementara agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan selama proses pembangunan," kata Sudarmadji, Sabtu (6/6).

Menurut dia, pemasangan tenda akan dilakukan setelah pelaksanaan ujian sekolah selesai agar tidak mengganggu kegiatan siswa.

BPBD menyiapkan tenda berukuran 6 x 12 meter yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang kelas sementara selama proses pembangunan berlangsung.

Sudarmadji memastikan penyediaan tenda darurat tidak akan mengurangi kesiapsiagaan BPBD dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Tulungagung.

"Kami siap membantu. Tinggal menunggu permintaan resmi dari pihak sekolah agar kebutuhan kapasitas dapat disesuaikan," ujarnya.