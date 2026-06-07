Bidan di Situbondo Ditemukan Tewas di Drainase Pantura, Diduga Dibunuh

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Seorang bidan ditemukan tewas di saluran drainase jalur Pantai Utara (Pantura) Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Sabtu (6/6) malam.

Korban diketahui bernama Murtafia Rafika Devi (34), warga Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Jenazah korban ditemukan di saluran drainase dan kemudian dievakuasi ke RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo sekitar pukul 21.00 WIB.

Kapolsek Banyuglugur AKP Teguh Santoso membenarkan peristiwa tersebut.

“Iya benar jenazah korban sekitar pukul 21.00 WIB sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo,” kata Teguh.

Menurut dia, personel Polsek Banyuglugur langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian setelah menerima laporan penemuan jenazah tersebut. Polisi juga mendampingi Tim Identifikasi (Inafis) Sat Reskrim Polres Situbondo yang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Tadi Tim Inafis Sat Reskrim Polres Situbondo juga telah melakukan olah TKP, kemudian jenazah korban dibawa ke rumah sakit,” ujarnya.

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Sementara itu, Direktur RSUD Besuki dr Imam Haryono membenarkan korban merupakan salah satu tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut.

Imam menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, korban masih menjalankan tugas seperti biasa pada Jumat (5/6) malam.