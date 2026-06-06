Tujuh Mahasiswa Unusa Raih Pengalaman Akademik Global Lewat Program INTENSE di Taiwan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak tujuh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) berhasil menyelesaikan Program Studi Sistem Informasi menyelesaikan International Industrial Talents Education Special Program (INTENSE) di St. John's University Taiwan.

INTENSE merupakan program yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Taiwan untuk menyiapkan talenta internasional melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri.

Melalui program ini, mahasiswa mendapatkan kesempatan belajar di lingkungan akademik global sekaligus mengenal perkembangan teknologi dan industri di Taiwan.

Rektor Unusa Prof Dr Ir Tri Yogi Yuwono mendapat kehormatan menyampaikan commencement address (sambutan wisuda) mewakili perguruan tinggi mitra internasional St. John's University Taiwan saat gelaran wisuda, Sabtu (6/6).

Tujuh mahasiswa Unusa telah meninggalkan tanah air, menyeberangi lautan, beradaptasi dengan budaya baru, menghadapi tantangan akademik yang berbeda, dan melewati seluruh proses tersebut dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, para mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru, tetapi juga membawa nilai-nilai yang menjadi karakter Unusa selama menjalani pendidikan di Taiwan.

“Mereka membawa nilai-nilai profesionalisme dan akhlak mulia yang menjadi karakter UNUSA serta memadukannya dengan keunggulan inovasi dan teknologi yang dikembangkan di St. John’s University,”katanya.

Prof Yogi menambahkan perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki kemampuan lebih dari sekadar kompetensi teknis. Integritas, empati, dan tanggung jawab sosial juga menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan global.