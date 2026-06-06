Perbaiki Pompa Air Sawah, Petani di Magetan Tewas Diduga Tersengat Listrik

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Nasib nahas menimpa seorang petani bernama Subari (65) warga Desa Jajar, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan ditemukan meninggal dunia di area persawahannya pada Sabtu (6/6).

Korban meninggal dunia diduga akibat tersengat aliran listrik saat memperbaiki pompa air yang digunakan untuk mengairi sawah.

Kapolsek Kartoharjo AKP Eko Suprianto menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, korban berangkat ke sawah seperti aktivitas sehari-hari sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia.

“Dugaan sementara korban tersengat listrik ketika memperbaiki pompa air atau sibel miliknya di area persawahan,” ujarnya.

Sementara itu, saksi mata Jazuli menjelaskan dirinya menemukan korban dalam kondisi tergeletak, saat hendak pulang dari sawah, sekitar pukul 09.45 WIB.

Mengetahui korban tergeletak, dia langsung berupaya memutus aliran listrik di sekitar lokasi.

“Saya melihat korban sudah tergeletak. Karena panik, saya langsung mematikan aliran listrik. Di tangan kirinya terlihat ada bekas luka bakar,” ujar Jazuli.

Warga lainnya, Agus Sumarno menyebut korban diduga mengalami kecelakaan saat memperbaiki pompa air atau sibel yang biasa digunakan untuk mengalirkan air ke lahan pertanian.