Ratusan Peserta Berebut Tiket Miss Indonesia 2026, Audisi Surabaya Diserbu Talenta Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hari pertama audisi Miss Indonesia 2026 di Surabaya berlangsung meriah. Perempuan muda dari berbagai daerah di Jawa Timur memadati lokasi seleksi di One East Penthouse & Residence, Sabtu (6/6).

Mereka datang untuk memperebutkan kesempatan menjadi wakil Jawa Timur dalam ajang Miss Indonesia 2026 sekaligus membuktikan kemampuan yang dimiliki, tidak hanya dari sisi penampilan, tetapi juga kecerdasan, karakter, kemampuan komunikasi, dan kepedulian sosial.

Sejak pagi, peserta mengikuti berbagai tahapan seleksi yang meliputi registrasi, wawancara, penilaian penampilan, hingga presentasi bakat di hadapan tim juri.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang proses audisi berlangsung. Hal tersebut menunjukkan tingginya minat perempuan muda Jawa Timur untuk tampil dan berprestasi melalui ajang kecantikan yang mengedepankan kualitas diri secara menyeluruh.

Produser Miss Indonesia 2026 Yoseph Wahyudi mengaku optimistis Surabaya kembali melahirkan finalis yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

"Memulai hari pertama audisi Miss Indonesia 2026 di Surabaya, kami merasakan energi yang sangat luar biasa. Tahun ini kami tetap konsisten mencari perempuan Indonesia yang tidak hanya berbakat, tetapi juga memenuhi kriteria Manner, Impressive, Smart, and Social (MISS)," ujar Yoseph.

Menurut dia, potensi peserta dari Surabaya dan Jawa Timur selama ini selalu menjadi perhatian karena mampu menunjukkan kualitas yang kompetitif di tingkat nasional.

Karena itu, pihaknya optimistis daerah tersebut kembali melahirkan finalis yang siap membawa nama Indonesia ke panggung dunia.