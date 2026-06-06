PT PAL Siap Luncurkan 4 Kapal Raksasa, Buah Transformasi Industri Maritim 4.0

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT PAL Indonesia menandai usia ke-46 tahun dengan sederet capaian strategis yang memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama industri maritim nasional.

Dalam puncak peringatan HUT ke-46 bertajuk Maritime Glory Day, perusahaan juga menandai lima tahun perjalanan transformasi Industri Maritim 4.0 (IM4) yang mulai dijalankan sejak 2021.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan transformasi tersebut diarahkan untuk membangun perusahaan yang lebih modern, kompetitif, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia.

Menurut dia, berbagai pencapaian yang diraih perusahaan menjadi bukti kemampuan insan PT PAL dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional.

"Kami telah menunjukkan insan-insan PT PAL mampu bersatu, membangun bersama-sama dalam satu barisan yang kuat sebagai satu kekuatan yang luar biasa. Menghasilkan Frigate Merah Putih, menghasilkan KSOT, dan tahun ini kita akan melaunching empat kapal raksasa," kata Kaharuddin.

Dia menjelaskan percepatan dan peningkatan kapasitas produksi berbagai proyek strategis tidak terlepas dari implementasi transformasi Industri Maritim 4.0 yang telah berjalan selama lima tahun terakhir.

Transformasi tersebut mendorong efisiensi, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perusahaan di tengah tantangan industri global.

Kaharuddin menyatakan setiap proyek yang dikerjakan PT PAL tidak hanya menghasilkan produk strategis untuk negara, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang signifikan.