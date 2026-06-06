BMW Astra Surabaya Gelar Festival of Joy, Banyak Promo dan Aktivitas Seru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BMW Astra Surabaya menghadirkan Festival of Joy on Tour yang berlangsung pada 5-7 Juni 2026. Melalui kegiatan tersebut, BMW Astra mengajak pelanggan dan masyarakat menikmati akhir pekan dengan berbagai aktivitas menarik bersama sejumlah mitra.

Chief Executive BMW Astra, Sanfrantis Tanu mengatakan Festival of Joy bukan sekadar ajang promosi, melainkan upaya menghadirkan pengalaman menyeluruh yang mampu membangun hubungan emosional dengan pelanggan.

"Festival of Joy on Tour merupakan rangkaian pengalaman menyeluruh yang menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan," ujar Sanfrantis, Sabtu (6/6).

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BMW Astra menggandeng sejumlah partner, seperti Teh Villa Gallery, Filosofia, Mayapada Hospital, dan KidZania untuk menghadirkan beragam aktivitas bagi pelanggan dan pecinta BMW di Jawa Timur.

Sebagai diler BMW M pertama di Jawa Timur, BMW Astra juga menggelar Morning Run khusus komunitas BMW M Owners dengan titik keberangkatan dari showroom BMW Astra Surabaya menuju The Taman Dayu.

Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai permainan, brunch, hingga pembagian doorprize bagi peserta. Selain itu, BMW Astra turut menghadirkan paket layanan khusus BMW M Owners yang hanya tersedia di BMW Astra Surabaya.

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"Selama lebih dari 30 tahun BMW Astra Surabaya hadir untuk pelanggan di Jawa Timur. Festival of Joy dan Morning Run ini menjadi bukti komitmen kami untuk terus memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan," katanya.

Tak hanya menghadirkan aktivitas komunitas, Festival of Joy on Tour juga menawarkan berbagai promo menarik untuk pembelian BMW baru, mulai dari uang muka ringan, cicilan mulai Rp7 jutaan per bulan, program trade-in berbagai merek kendaraan, hingga diskon aksesori dan produk lifestyle BMW hingga 50 persen.