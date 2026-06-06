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Kecelakaan Beruntun di Pantura Situbondo, Tiga Penumpang Minibus Terluka

Sabtu, 06 Juni 2026 – 10:25 WIB
Kecelakaan Beruntun di Pantura Situbondo, Tiga Penumpang Minibus Terluka - JPNN.com Jatim
Suasana warga di lokasi kejadian kecelakaan beruntun di jalur pantura Situbondo, Jawa Timur. Jumat (5/6/2026). ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk boks dan satu minibus terjadi di jalur Pantura Situbondo, tepatnya di Desa Curahkalak, Kecamatan Jangkar, Jumat (5/6).

Akibat insiden tersebut, tiga penumpang minibus mengalami luka ringan dan harus mendapatkan penanganan medis.

Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan mengatakan kecelakaan terjadi di KM 215 jalur nasional yang menghubungkan Surabaya-Banyuwangi.

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"Akibat kecelakaan beruntun ini, tiga orang penumpang minibus mengalami luka ringan," kata Nanang.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan bermula saat truk boks bernopol L 8531 UP yang dikemudikan PA melaju dari arah Surabaya menuju Banyuwangi.

Di depan truk tersebut terdapat truk boks lain bernopol B 9642 UO yang dikemudikan M dan melaju searah.

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Saat berada di lokasi kejadian, pengemudi truk bernopol L 8531 UP berusaha mendahului kendaraan di depannya. Namun pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju minibus bernopol G 1492 QB.

Tabrakan pun tidak dapat dihindari hingga melibatkan tiga kendaraan sekaligus karena jarak yang sudah terlalu dekat.

Kecelakaan beruntun melibatkan dua truk boks dan satu minibus terjadi di jalur Pantura Situbondo. Tiga penumpang minibus mengalami luka-luka.
Sumber Antara
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TAGS   kecelakaan lalu lintas kecelakaan Situbondo kecelakaan beruntun kecelakaan jalur pantura

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