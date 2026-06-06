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Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Cerah, Potensi Panas Menyengat & Angin Kencang

Sabtu, 06 Juni 2026 – 10:45 WIB
Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Cerah, Potensi Panas Menyengat & Angin Kencang - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda merilis ramalan cuaca Surabaya hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (6/6).

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

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BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 40 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

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Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

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