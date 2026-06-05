Oleng di Jalur Cepat Ahmad Yani, Minibus Nyemplung ke Saluran Air

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah minibus Mazda E2000 terperosok ke saluran air di Jalan Ahmad Yani, tepat di seberang Trans Icon Surabaya, Kecamatan Gayungan, Jumat (5/6).

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Pengemudi hanya mengalami syok dan luka robek ringan. Berdasarkan data Command Center 112 Surabaya, insiden itu terjadi sekitar pukul 15.43 WIB.

Pengemudi berinisial CH (21), warga Surabaya, mengaku sedang melaju dari arah selatan menuju utara saat kehilangan kendali di jalur cepat.

Dalam kondisi panik, dia membanting setir ke kiri hingga kendaraan yang dikemudikannya terperosok ke dalam saluran air.

"Unit Team Rescue Rayon 4 Wiyung tiba di lokasi pukul 15.48 WIB dan langsung melakukan koordinasi evakuasi," demikian laporan petugas Command Center 112 Surabaya, Ekky Maulana Nugraha.

Proses evakuasi kendaraan berlangsung cukup lama karena posisi mobil berada di dalam saluran air. Petugas akhirnya berhasil mengangkat minibus tersebut sekitar pukul 17.38 WIB.

Selama proses evakuasi berlangsung, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami perlambatan. Namun kondisi kembali normal setelah kendaraan berhasil dievakuasi. Tim medis dari Rumah Sakit Ubaya juga diterjunkan ke lokasi untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban.

"Korban hanya mengalami syok dan luka robek di bagian kanan," lanjut laporan tersebut.