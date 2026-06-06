JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tim SAR Evakuasi Pendaki yang Terperosok Jurang Gunung Semeru, Kondisinya Selamat

Tim SAR Evakuasi Pendaki yang Terperosok Jurang Gunung Semeru, Kondisinya Selamat

Sabtu, 06 Juni 2026 – 09:34 WIB
Tim SAR Evakuasi Pendaki yang Terperosok Jurang Gunung Semeru, Kondisinya Selamat - JPNN.com Jatim
Tim SAR Berhasil Evakuasi Pendaki yang Terperosok Jurang Gunung Semeru dalam Kondisi Selamat. Foto: SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, MALANG - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi pendaki bernama Candra (18) yang terperosok di jurang 250 meter di kaki Gunung Semeru dengan selamat, Jumat (5/6) pukul 19.26 WIB.

Kepala Kantor SAR Surabaya, selaku SAR Mission Coordinator (SMC) pada operasi SAR Nanang Sigit menjelaskan Cakra dibawa secara estafet oleh tim SAR gabungan dengan melewati jalur pendakian yang curam dan melintasi beberapa lokasi yang longsor.

“Informasi dari tim yang di lapangan bahwa kondisi permukaan tanah di beberapa lokasi tertutup debu vulkanik dan menjelang sore hari tim SAR gabungan harus lebih berhati-hati lagi karena kabut sudah mulai menutup pandangan” jelas Nanang.

Baca Juga:

Nanang menambahkan tim SAR gabungan sempat meminta waktu untuk istirahat pada pukul 14.30 WIB karena jalur pendakian yang sulit.

Tim posko akhirnya memberangkatkan empat personil tambahan untuk membawa logistik dan membantu evakuasi hingga tiba di posko.

Setibanya di posko, tim paramedis dari Dinkes Kab. Malang langsung melakukan penanganan pada survivor. Tim SAR gabungan menyerahkan survivor kepada pihak keluarga dalam keadaan selamat.

Baca Juga:

Sedikitnya 60 orang tim SAR gabungan melaksanakan debriefing untuk menutup operasi SAR setelah dilakukan pengecekan akhir terhadap seluruh peralatan maupun personil tim SAR gabungan yang turut serta dalam proses evakuasi ini.

Nanang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh personil yang terlibat proses evakuasi sejak Selasa (02/06) malam ini. (mcr23/jpnn)

Cakra (18) pendaki yang diterperosok jurang di Gunung Semeru akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Gunung Semeru pendaki terperosok jurang evakuasi pendaki terperosok jurang evakuasi pendaki terperosok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU