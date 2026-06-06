Tim SAR Evakuasi Pendaki yang Terperosok Jurang Gunung Semeru, Kondisinya Selamat

jatim.jpnn.com, MALANG - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi pendaki bernama Candra (18) yang terperosok di jurang 250 meter di kaki Gunung Semeru dengan selamat, Jumat (5/6) pukul 19.26 WIB.

Kepala Kantor SAR Surabaya, selaku SAR Mission Coordinator (SMC) pada operasi SAR Nanang Sigit menjelaskan Cakra dibawa secara estafet oleh tim SAR gabungan dengan melewati jalur pendakian yang curam dan melintasi beberapa lokasi yang longsor.

“Informasi dari tim yang di lapangan bahwa kondisi permukaan tanah di beberapa lokasi tertutup debu vulkanik dan menjelang sore hari tim SAR gabungan harus lebih berhati-hati lagi karena kabut sudah mulai menutup pandangan” jelas Nanang.

Nanang menambahkan tim SAR gabungan sempat meminta waktu untuk istirahat pada pukul 14.30 WIB karena jalur pendakian yang sulit.

Tim posko akhirnya memberangkatkan empat personil tambahan untuk membawa logistik dan membantu evakuasi hingga tiba di posko.

Setibanya di posko, tim paramedis dari Dinkes Kab. Malang langsung melakukan penanganan pada survivor. Tim SAR gabungan menyerahkan survivor kepada pihak keluarga dalam keadaan selamat.

Sedikitnya 60 orang tim SAR gabungan melaksanakan debriefing untuk menutup operasi SAR setelah dilakukan pengecekan akhir terhadap seluruh peralatan maupun personil tim SAR gabungan yang turut serta dalam proses evakuasi ini.

Nanang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh personil yang terlibat proses evakuasi sejak Selasa (02/06) malam ini. (mcr23/jpnn)