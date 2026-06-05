19 Karyawan PT BMI Lamongan Dilarikan ke Rumah Sakit, Diduga Keracunan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sebanyak 19 karyawan PT Bumi Menara Internusa (BMI) Lamongan menjalani perawatan medis setelah mengalami keluhan mual dan pusing saat bekerja di area produksi perusahaan.

Seluruh pekerja yang dirawat merupakan laki-laki dan kini mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Islam Nashrul Ummah (RSI NU) Lamongan.

Kapolsek Deket AKP Akhmad Khusen membenarkan adanya insiden tersebut.

"Saat ini sudah mendapatkan perawatan medis. Jumlahnya ada 19 karyawan dan semuanya laki-laki. Mereka merasakan mual dan pusing," kata Khusen, Rabu (4/6).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, dugaan awal mengarah pada paparan uap dari area gudang produksi yang terhirup para pekerja.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.

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"Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut bersama Sat Reskrim terkait uap dari gudang produksi yang diduga menyebabkan karyawan harus dilarikan ke rumah sakit," ujarnya.

Menurut Khusen, petugas saat ini masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak serta melakukan pendalaman di lokasi kejadian.