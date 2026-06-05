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Fantastis! Misi Dagang Jatim di Sulut Catat Transaksi Hampir Rp2 Triliun

Jumat, 05 Juni 2026 – 19:37 WIB
Fantastis! Misi Dagang Jatim di Sulut Catat Transaksi Hampir Rp2 Triliun - JPNN.com Jatim
Wagub Jatim Emil Dardak memimpin Misi Dagang dan Investasi di Sulawesi Utara yang menghasilkan komitmen transaksi mencapai Rp1,88 triliun. Foto: Humas Pemprov Jatim

jatim.jpnn.com, MANADO - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memimpin Misi Dagang dan Investasi Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Manado, Kamis (4/6).

Kegiatan tersebut mencatatkan komitmen transaksi sebesar Rp1.887.813.970.000 atau sekitar Rp1,88 triliun.

Emil mengatakan nilai transaksi itu terdiri atas komitmen penjualan dari Jawa Timur sebesar Rp1,697 triliun dan transaksi pembelian senilai Rp189,98 miliar.

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“Alhamdulillah total komitmen transaksi hari ini di Sulawesi Utara mencapai Rp1,887 triliun,” kata Emil.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan hubungan perdagangan antara Jawa Timur dan Sulawesi Utara berlangsung saling menguntungkan.

“Komitmen ini jadi bukti hubungan dagang antara Jatim dan Sulut bersifat win-win. Keduanya saling melengkapi dan ingin maju bersama-sama,” ujarnya.

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Komoditas yang diperdagangkan dari Jawa Timur ke Sulawesi Utara antara lain daging sapi dan ayam, pakan ikan dan udang, susu, rokok, karkas ayam dan bebek, produk batik, jagung hingga mesin pertanian.

Sementara itu, Jawa Timur membeli berbagai komoditas unggulan Sulawesi Utara seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, ikan layang, cengkeh, arang batok kelapa, serta produk kerajinan UMKM.

Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur di Sulawesi Utara mencatatkan komitmen transaksi senilai Rp1,88 triliun.
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TAGS   misi dagang Jatim investasi jatim perdagangan antardaerah UMKM Jatim Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak

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