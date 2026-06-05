Surabaya Dipilih Jadi Pilot Project Pengurangan Sampah Plastik di Sungai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya menjadi kota percontohan dalam program pengelolaan sampah plastik Sungai. Program ini diharapkan, menjadi solusi untuk menekan pencemaran sampah plastik sebelum bermuara ke laut.

Program ini didukung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, United Nations Development Programme (UNDP), dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya M. Fikser menjelaskan program tersebut telah berjalan. Sasaranya adalah membersihkan sampah di Kali Tebu dan Kali Merutu.

“Setiap hari rata-rata satu ton sampah plastik berhasil diangkat dari kedua sungai tersebut melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai organisasi lingkungan yang terlibat dalam program ini,” kata Fikser, di Ruang Praban, Lantai 3 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya, Jumat (5/6).

Dia menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembersihan sungai, tetapi juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai.

Pendekatan ini dinilai menjadi kunci untuk membangun kesadaran warga agar mampu mengelola sampah sejak dari sumbernya.

“Dampak program juga mulai dirasakan masyarakat sekitar. Sampah yang berhasil dikumpulkan tidak langsung dibuang, melainkan dipilah, disortir, dan dikemas untuk dijual kembali," katanya.

Menurutnya, proses tersebut melibatkan warga setempat sehingga menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus memberikan nilai tambah dari sampah yang sebelumnya tidak termanfaatkan.