Motorola Solutions Perluas Investasi di Indonesia Lewat Learning Center di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Motorola Solutions meresmikan Learning Center baru di Surabaya sebagai upaya mendukung pengembangan teknologi keselamatan, keamanan, dan transformasi digital di berbagai sektor industri Indonesia.

Fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan pelatihan praktis bagi pelaku industri agar mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menghadapi tantangan bisnis yang terus berkembang.

"Seiring dengan pertumbuhan industri di Indonesia, kebutuhan akan solusi digital yang makin canggih untuk memperkuat operasional sehari-hari serta meningkatkan keselamatan dan ketahanan bisnis juga terus meningkat," ujar Channel Sales Director Southeast Asia Motorola Solutions Logan Caulfield, Jumat (5/6).

Menurut Logan, Learning Center di Surabaya akan menjadi sarana pengembangan kompetensi bagi berbagai sektor industri dalam memanfaatkan teknologi keselamatan dan keamanan secara optimal.

"Learning Center baru kami di Surabaya akan memberikan pelatihan praktis yang dibutuhkan oleh pelaku industri lokal untuk menjaga kelancaran operasional sekaligus menghadapi tantangan yang terus berkembang," katanya.

Dia menilai sektor manufaktur, logistik, energi, dan keamanan di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif yang didorong oleh transformasi digital, adopsi energi hijau, serta pengembangan industri hilir.

Pertumbuhan tersebut sejalan dengan target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 10 ekonomi terbesar dunia pada 2030.

Peresmian fasilitas ini dilakukan bersama PT Harrisma Informatika Jaya sebagai distributor sekaligus mitra channel Motorola Solutions di Indonesia.