Hadir di Surabaya, Salmon Noodle 3.0 Halal Label Hadirkan French Ramen ala Chef Michelin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Restoran Salmon Noodle 3.0 Halal Label membuka gerai pertamanya di Surabaya tepatnya di Pakuwon Mall, Jumat (5/6).

Dikembangkan melalui kolaborasi bersama Chef Michelin-starred Shota Saka sekaligus Founder dari Salmon Noodle 3.0 Jepang, Ombilin Global Food membuat memperkenalkan di Indonesia pada 2025 sebagai reinterpretasi Artisan French Ramen halal pertama ang dapat dinikmati oleh semua kalangan dan usia.

Chief Executive Officer Ombilin Global Food Budi Isman mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama untuk pengembangan bisnis di luar ibu kota karena memiliki potensi pasar yang besar serta karakter konsumen yang dinilai sesuai dengan konsep yang diusung.

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“Alhamdulillah hari ini kami bisa membuka Salmon Noodle 3.0 berlabel halal di Indonesia, khususnya di Surabaya. Dari sisi ukuran, Surabaya adalah kota besar dan kami melihat ada perubahan perilaku konsumen yang menurut kami cocok dengan produk yang kami hadirkan,” ujarnya.

Menurut Budi, Salmon Noodle 3.0 menawarkan kategori kuliner baru yang belum banyak ditemukan di Indonesia. Konsep 'French Ramen' yang diusung menghadirkan perpaduan cita rasa premium dengan penyajian yang mengedepankan aspek artistik.

“Salmon Noodle ini unik karena merupakan kategori baru. Menunya diciptakan oleh chef Michelin-starred. Jadi, bukan hanya soal rasa, tetapi juga pengalaman menikmati sajian yang artistik,” katanya.

Dia menjelaskan target pasar restoran tersebut adalah para pecinta kuliner yang gemar mencoba pengalaman baru, terutama kalangan keluarga muda, milenial, hingga generasi Z.