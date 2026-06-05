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Buka Cabang di Sidoarjo, Kayuputih Reflexiology Hadirlan Beragam Terapi Relaksasi

Jumat, 05 Juni 2026 – 15:33 WIB
Buka Cabang di Sidoarjo, Kayuputih Reflexiology Hadirlan Beragam Terapi Relaksasi - JPNN.com Jatim
Kayuputih Family Reflexiology membuka cabang pertama di Sidoarjo. Outlet ke-19 ini menawarkan layanan refleksi, sport massage, Thailand massage, shiatsu, hingga hot stone dengan tarif mulai Rp90 ribu. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Jaringan layanan pijat dan refleksi Kayuputih Family Reflexiology membuka cabang pertamanya di Sidoarjo, Jumat (5/6).

Outlet yang menjadi cabang ke-19 tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan relaksasi dan kebugaran dengan berbagai pilihan terapi.

Manager Operasional Kayuputih Group Yustina Ajeng Sasmita mengatakan cabang baru ini menyediakan sekitar 18 ruangan yang terdiri atas ruang refleksi dan ruang pijat tubuh.

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“Ini merupakan outlet pertama kami di Sidoarjo dan menjadi cabang ke-19 secara keseluruhan. Kami bergerak di bidang jasa refleksi dan massage seluruh tubuh dengan kapasitas sekitar 18 ruangan,” ujar Ajeng.

Menurut Ajeng, pelanggan dapat memilih berbagai jenis perawatan sesuai kebutuhan, mulai dari refleksi kaki hingga pijat tubuh.

“Kami menyediakan beberapa pilihan treatment seperti sport massage, Thailand massage, shiatsu, hot stone, pijat tradisional, hingga tuina,” katanya.

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Buka Cabang di Sidoarjo, Kayuputih Reflexiology Hadirlan Beragam Terapi RelaksasiPembukaan cabang ke-19 sekaligus cabang pertama Kayuputih Family Reflexiology di Sidoarjo, Jumat (5/6). Foto: Source for JPNN

Dia menjelaskan refleksi memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan, terutama untuk membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi rasa pegal akibat aktivitas sehari-hari.

Kayuputih Family Reflexiology membuka cabang pertama di Sidoarjo. Outlet ke-19 ini menawarkan berbagai treatment mulai Rp90 ribu.
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TAGS   Kayuputih Reflexiology refleksi sidoarjo tempat refleksi Sidoarjo pijat sidoarjo

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