Bayi Dibuang di Persawahan Kediri Mengalami Kelainan Jantung Ringan, Begini Kondisinya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bayi perempuan yang ditemukan terlantar di area persawahan Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, kini dalam kondisi membaik setelah menjalani perawatan medis intensif.

Saat ini, bayi tersebut berada dalam pendampingan Dinas Sosial Kabupaten Kediri sebelum selanjutnya dirawat di panti milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Subur Widono mengatakan kondisi bayi saat ini sehat meski masih memerlukan pemantauan kesehatan lanjutan.

“Alhamdulillah bayi sehat, meskipun ada beberapa catatan kesehatan yang tentunya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan,” kata Subur, Kamis (4/6).

Menurut dia, penempatan bayi di panti sosial merupakan bagian dari prosedur penanganan anak terlantar sesuai ketentuan yang berlaku.

Bayi tersebut rencananya akan menjalani perawatan sekitar satu bulan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.

Terkait kemungkinan adopsi, Subur menegaskan proses tersebut harus mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Bisa saja (diadopsi), tetapi tentunya adopsi itu perlu banyak hal yang dilalui sesuai aturan,” ujarnya.