Pemulangan Jemaah Haji Debarkasi Surabaya Capai 5.684 Orang, 3 Jemaah Masih Dirawat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 5.684 jemaah dan petugas haji telah tiba di debarkasi Surabaya, Kamis (4/6). Jumlah tersebut merupakan akumulasi kepulangan hingga Kloter 15 atau sekitar 13 persen dari total 44.000 jemaah dan petugas yang diberangkatkan dari Embarkasi Surabaya pada musim haji

Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Mohammad As’adul Anam, mengatakan seluruh proses pemulangan berjalan tertib dan sesuai prosedur.

Petugas terus memastikan jamaah memperoleh layanan terbaik sejak tiba di bandara hingga kembali ke daerah asal masing-masing.

“Operasional debarkasi hingga Kloter 15 berjalan dengan lancar. Seluruh petugas terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar jamaah dapat kembali dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Meski proses pemulangan berlangsung lancar, masih ada tiga jemaah yang belum dapat dipulangkan karena harus menjalani perawatan medis di Arab Saudi.

Ketiganya ialah Mohammad Dzikri Muiz (65) asal Kabupaten Probolinggo dari Kloter 4 yang dirawat di Rumah Sakit Jeddah karena kanker, Siti Mutmainah Asari (64) asal Kota Malang dari Kloter 14 yang dirawat di Rumah Sakit Bandara Taif, serta Matory Ahmad Jalil (78) asal Kota Malang dari Kloter 14 yang dirawat di Rumah Sakit King Faisal akibat sesak napas.

"PPIH memastikan koordinasi dengan otoritas kesehatan dan petugas haji di Arab Saudi terus dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi ketiga jamaah tersebut hingga memungkinkan untuk dipulangkan ke Indonesia," katanya.

Hingga saat ini, sebanyak 38.316 orang masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kepulangan sesuai kloter masing-masing. (mcr23/jpnn)