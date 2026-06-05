Dishub Surabaya Akan Pasang Alat Penilaian Penumpang di Suroboyo Bus & Wira-Wiri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya berencana memasang alat penilaian kepuasan penumpang di seluruh armada Suroboyo Bus dan Wira-Wiri.

Fasilitas tersebut disiapkan sebagai instrumen evaluasi layanan sekaligus mengukur kinerja pengemudi berdasarkan pengalaman langsung pengguna transportasi umum.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan alat tersebut akan ditempatkan di dalam kendaraan dan dapat digunakan penumpang setelah perjalanan berakhir.

“Program yang akan kami realisasikan adalah memasang alat feedback puas atau tidak puas di dalam unit,” kata Trio, Kamis (4/6).

Melalui sistem tersebut, setiap penumpang dapat memberikan penilaian sederhana dengan menekan tombol yang tersedia saat turun dari kendaraan.

Pilihan yang diberikan hanya dua kategori, yakni puas atau tidak puas terhadap pelayanan yang diterima selama perjalanan.

Menurut Trio, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Kota Pahlawan.

“Jadi, ketika penumpang turun itu ada pilihan memencet tombol puas atau tidak puas. Warga yang menaiki Wira-Wiri, feeder maupun Suroboyo Bus nanti bisa memberikan penilaian secara langsung,” ujarnya.