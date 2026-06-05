Dua Jemaah Haji Asal Malang Meninggal Dunia Saat Perjalanan ke Tanah Air

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua jemaah haji asal Malang Debarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia saat perjalanan pulang menunju tanah air, Kamis (4/6). Adapun penyebab kematian karena sakit.

Berdasarkan data yang dihimpun, kedua jemaah yang tergabung dalam kloter 12 itu yang meninggal ialah Hery Widianto dan Wayah Rohani Suwan.

Kepala Balai Besar Karantina Kesehatan (BBKK) Surabaya Rosidi Roslan menjelaskan jemaah haji Hery Widianto meninggal dunia saat di pesawat, sedangkan Wayah meninggal dunia di RS Haji.

"Ya, memang pada waktu di pesawat, di bus itu kan indikasinya jantung ya. Serangan jantung gitu ya," kata Rosidi.

Atas hal itu pihaknya menyampaikan belwa sungkawa terhadap keluarga korban.

"Kami ikut berbela sungkawa. Dua jemaah meninggal setiba di tanah air," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya mencapai 5.684 jemaah atau total 13 persen dari total keseluruhan.

Secara keseluruhan, Embarkasi Surabaya memberangkatkan 44.000 jamaah dan petugas pada musim haji 1447 H/2026 M yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).