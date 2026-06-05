Cuaca Malang Hari ini, Diramalkan Cerah Hingga Berangin di Seluruh Kawasan Seharian

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (5/6) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

Siang dan sore cuaca di seluruh kawasan cerah.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi sampai malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-30 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 15-24 kilometer per jam.