Sanghadana Jadi Momen Menebar Welas Asih dalam Vesak Festival 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rangkaian Vesak Festival 2026 menghadirkan Sanghadana sebagai salah satu agenda utama perayaan Tri Suci Waisak yang berlangsung khidmat pada 30 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 15 anggota Bhikkhu Sangha serta umat Buddha dari berbagai kalangan.

Mengusung tema Interbeing: Our Happiness, Our Shared Responsibility, Vesak Festival 2026 menjadi ruang perjumpaan yang menghadirkan nilai-nilai universal Buddhis kepada masyarakat melalui pameran, pagelaran seni, hingga prosesi spiritual.

Salah satu Ketua Acara Vesak Festival 2026 Elvina Falencia mengatakan Sanghadana bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan momentum untuk menumbuhkan welas asih dan kepedulian sosial.

"Melalui Sanghadana, umat diajak untuk memaknai Waisak sebagai kesempatan memperkuat welas asih, rasa syukur, dan kepedulian kepada sesama. Persembahan jubah kepada Bhikkhu Sangha menjadi simbol penghormatan atas bimbingan spiritual yang telah diberikan kepada umat," ujar Elvina, Minggu (30/5).

Vesak Festival merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Young Buddhist Association (YBA) of Indonesia, organisasi yang mewadahi generasi muda Buddhis untuk menyebarkan nilai kebajikan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan.

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Dalam tradisi Buddhis, Sanghadana merupakan bentuk persembahan umat kepada Bhikkhu Sangha yang dapat berupa jubah, obat-obatan, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya.

Pada tahun ini, umat diberikan kesempatan berdana jubah sebagai bentuk penghormatan kepada para Bhikkhu atas ajaran dan bimbingan spiritual yang telah diberikan.