Pikap Muatan Minyak Pecah Ban dan Terguling di Tol Sumo, Sopir Tewas

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Sebuah pikap bernomor polisi AG 9646 VJ mengalami kecelakaan lalu lintas hingga terguling di KM 717 + 600 jalur A ruas Tol Surabaya Mojokerto, Kamis (4/6) pukul 13.20 WIB.

Mobil muatan minyak goreng itu dikemudikan oleh Harry Fran Sigit (46), dan dua penumpang, Agung (38) dan Galang (15).

Ketiganya merupakan warga Kecamatan Berbek, Nganjuk.

Kanit 3 PJR Ditlantas Polda Jatim AKP Sudirman menjelaskan kejadian itu bermula saat pikap melaju dari Jombang menuju Surabaya di jalur lambat.

"Setibanya di tempat kejadian perkara, diduga pikap mengalami pecah ban kiri belakang sehingga pengemudi hilang kendali oleng ke kanan dan kendaraan terguling," kata Sudirman.

Kejadian itu, membuat sopir meninggal dunia, sedangkan dua penumpang mengalami luka ringan.

Setelah mendapat laporan tersebut, polisi menuju lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Posisi terkahir terguling melintang menghadap ke selatan dan saat kejadian lalu lintas lancar," pungkasnya. (mcr23/jpnn)