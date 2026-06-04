JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Indowood Expo 2026 Hadirkan Teknologi Modern untuk Industri Furnitur Indonesia

Indowood Expo 2026 Hadirkan Teknologi Modern untuk Industri Furnitur Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 – 20:02 WIB
Indowood Expo 2026 Hadirkan Teknologi Modern untuk Industri Furnitur Indonesia - JPNN.com Jatim
Indowood Expo 2026 resmi dibuka di Surabaya. Pameran ini menjadi ajang strategis mendorong industri furnitur dan pengolahan kayu Indonesia makin kompetitif di pasar global. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indonesia Forestry and Woodworking Machinery Expo (Indowood Expo) 2026 resmi dibuka di Grand City Convex Surabaya, Kamis (4/6). Pameran yang berlangsung hingga 6 Juni 2026 itu menjadi wadah strategis bagi pelaku industri kehutanan, mesin pengolahan kayu, dan furnitur untuk memperluas jaringan bisnis, menarik investasi, serta mempercepat adopsi teknologi modern.

Pameran yang diselenggarakan HIMKI, Dyandra Promosindo, dan Pablo Publishing & Exhibition tersebut menghadirkan berbagai inovasi teknologi, mesin, dan solusi manufaktur terkini untuk mendukung efisiensi, produktivitas, serta keberlanjutan industri pengolahan kayu dan furnitur nasional.

Tahun ini, Indowood Expo menempati area pameran seluas 4.000 meter persegi dan menghadirkan puluhan brand dari dalam maupun luar negeri yang menampilkan teknologi serta mesin modern untuk industri woodworking dan furnitur.

Baca Juga:

Staf Ahli Menteri Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi mengatakan industri furnitur dan pengolahan kayu merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan manufaktur nasional dan kinerja ekspor Indonesia.

Menurut dia, prospek industri furnitur nasional masih sangat menjanjikan seiring pertumbuhan pasar furnitur global yang terus meningkat.

"Pasar furnitur global diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar ekspor," ujar Andi.

Baca Juga:

Dia menilai industri perlu terus meningkatkan produktivitas, kualitas produk, efisiensi proses produksi, serta mempercepat adopsi teknologi dan inovasi manufaktur untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur Jumadi menyebut provinsinya memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan industri furnitur dan pengolahan kayu nasional.

Indowood Expo 2026 resmi dibuka di Surabaya. Pameran ini menjadi ajang strategis mendorong industri furnitur dan pengolahan kayu Indonesia.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   indowood expo 2026 industri furnitur industri kayu pameran industri kayu Grand City Convex ekspor furnitur Indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU