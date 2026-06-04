Hapus TPS Liar, Pemkot Surabaya Sulap Titik Buang Sampah Jadi Taman Mini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya mulai menerapkan cara baru untuk menekan praktik pembuangan sampah sembarangan di sejumlah titik Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar.

Area yang selama ini kerap dipenuhi tumpukan sampah disulap menjadi ruang yang lebih tertata dengan menempatkan pot-pot bunga di lokasi tersebut.

Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan DLH Surabaya Wasis Sutikno, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menghapus seluruh TPS liar yang masih tersebar di Kota Pahlawan.

“Jumlah TPS liar di Surabaya saat ini ada 68 titik. Yang sudah kami pasangi pot bunga ada dua lokasi, yakni di Jalan Kali Bokor dan Jalan Pandegiling,” kata Wasis, Kamis (4/6).

Menurutnya, program yang mulai dijalankan secara bertahap sejak sepekan terakhir itu tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperindah wajah kota melalui penghijauan.

Di setiap titik TPS liar, DLH menempatkan 10 pot bunga bougenville. Hingga saat ini, sebanyak 20 pot telah dipasang di dua lokasi yang menjadi percontohan.

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“Satu titik TPS liar kami pasangi 10 pot lengkap dengan tanaman bunga bougenville. Jadi total yang sudah terpasang sebanyak 20 pot bunga,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan sementara, keberadaan pot bunga dinilai cukup efektif mengurangi aktivitas pembuangan sampah ilegal.