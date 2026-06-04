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Dukung Swasembada Gula Nasional, PT SGN Ambil Peran dalam Gerakan Tanam Serentak

Kamis, 04 Juni 2026 – 17:08 WIB
Dukung Swasembada Gula Nasional, PT SGN Ambil Peran dalam Gerakan Tanam Serentak - JPNN.com Jatim
PT Sinergi Gula Nusantara mendukung program hilirisasi perkebunan Kementan melalui Gerakan Tanam Serentak sebagai upaya memperkuat swasembada gula nasional. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) turut ambil bagian dalam program nasional hilirisasi komoditas strategis perkebunan yang diinisiasi Kementerian Pertanian melalui Gerakan Tanam Serentak pada Rabu (3/6).

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di berbagai sentra komoditas perkebunan di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian ekonomi nasional.

Program hilirisasi komoditas strategis perkebunan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan Asta Cita Presiden RI periode 2024–2029, khususnya dalam mendukung swasembada pangan, energi, air, dan ekonomi.

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Melalui hilirisasi, pemerintah menargetkan peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, pengurangan kemiskinan, penguatan ekspor, hingga pengurangan ketergantungan terhadap impor.

Adapun komoditas yang menjadi fokus program tersebut meliputi tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil mengatakan gerakan tanam serentak menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung hilirisasi sektor perkebunan.

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"Kegiatan tanam serentak ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung program hilirisasi perkebunan dan mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta kemandirian ekonomi bangsa," ujar Ali.

Sementara itu, Bupati Subang mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani dalam mengembangkan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

PT Sinergi Gula Nusantara mendukung program hilirisasi perkebunan Kementan melalui Gerakan Tanam Serentak sebagai upaya memperkuat swasembada gula nasional.
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TAGS   PT SGN swasembada gula nasional hilirisasi tebu gerakan tanam serentak Kementerian Pertanian industri gula nasional

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