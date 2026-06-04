5 Tim Diterjunkan, Dishub Surabaya Kejar Pemasangan Foto Jukir di 819 Titik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat implementasi program digitalisasi parkir dengan memasang foto juru parkir (jukir) pada rambu kawasan parkir digital di seluruh kota.

Sebanyak lima tim diterjunkan untuk menyelesaikan pemasangan di 819 titik parkir tepi jalan umum (TJU).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan petugas dibagi menjadi lima tim yang bertugas di wilayah Surabaya timur, utara, pusat, selatan, dan barat untuk percepatan pemasangan.

Setiap tim melakukan pendataan, pemotretan, pencetakan, hingga pemasangan foto jukir secara langsung di lokasi parkir.

“(Petugas) kami bagi di Surabaya timur, utara, pusat, selatan, serta barat. Dengan tahapan, kami datang, kami identifikasi jukirnya, kami foto. Terus kami print, laminasi, setelah itu baru kami tempel,” ujarnya, Rabu (3/6).

Trio menjelaskan pemasangan foto jukir merupakan bagian dari rangkaian program digitalisasi parkir yang tengah dijalankan Pemkot Surabaya.

“Kami memulai program digitalisasi parkir, termasuk di dalam rangkaiannya yaitu memberikan identitas lengkap berupa foto yang terpasang di rambu kawasan parkir digital, yaitu foto daripada jukirnya,” kata Trio saat meninjau pemasangan foto jukir di kawasan Taman Apsari, Rabu (3/6).

Menurut Trio, pemasangan foto petugas parkir menjadi salah satu elemen penting dalam sistem parkir digital yang sedang dikembangkan.