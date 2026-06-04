Nelayan Pacitan Meninggal Saat Melaut, Sempat Mengeluh Sakit Kepala dan Kejang

jatim.jpnn.com, PACITAN - Seorang nelayan meninggal dunia saat melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan selatan Kabupaten Pacitan, Selasa (2/6) malam.

Korban diketahui bernama Ivermoon Kaensigne (54). Dia dievakuasi ke RSUD dr Darsono Pacitan setelah mengalami gangguan kesehatan saat berada di tengah laut.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan korban berangkat melaut bersama sejumlah nelayan lainnya sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka mencari ikan menggunakan jaring jenis eder.

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"Berdasarkan keterangan saksi, korban bersama sejumlah nelayan berangkat melaut sekitar pukul 16.00 WIB untuk mencari ikan menggunakan jaring jenis eder," kata Ayub, Rabu (3/6).

Saat proses penarikan jaring pada malam hari, korban tiba-tiba mengeluhkan sakit kepala. Tak lama kemudian, korban mengalami kejang dan tidak sadarkan diri.

Mengetahui kondisi tersebut, nakhoda kapal langsung menghentikan aktivitas penangkapan ikan dan membawa korban kembali ke Pelabuhan Tamperan untuk mendapatkan pertolongan medis.

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"Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas," ujarnya.

Polisi bersama tenaga medis kemudian melakukan identifikasi dan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban.