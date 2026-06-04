Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Cerah Hingga Berangin, Siang Sejumlah Kawasan Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (4/6) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Wajak berpotensi hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Sore dan malam cerah hingga berangin di seluruh kawasan.