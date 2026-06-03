Rupiah Melemah, Emil Dardak Sebut Harga Pakan hingga Spare Part Ikut Terdampak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai mulai memberikan dampak terhadap berbagai sektor perekonomian di Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengakui kondisi tersebut berimbas pada biaya produksi sejumlah komoditas hingga harga barang impor.

Salah satu sektor yang terdampak, kata Emil, adalah peternakan ayam petelur yang mengeluhkan kenaikan biaya pakan.

"Contohnya, peternak ayam petelur mengeluhkan harga pakan. Meskipun jagung banyak didapat dari dalam negeri, tetapi efisiensi logistik dalam negeri tetap penting untuk memitigasi kondisi global," kata Emil di Surabaya, Senin (1/6).

Menurut dia, tekanan nilai tukar juga memengaruhi harga berbagai barang impor, mulai dari suku cadang elektronik hingga komponen kendaraan bermotor.

Walakin, Pemprov Jatim memilih memprioritaskan sektor pangan sebagai langkah menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

"Tentu fokus kami adalah bagaimana yang ada di wilayah kita bisa dioptimalkan. Pangan menjadi prioritas dan harus terus dijaga seoptimal mungkin," ujarnya.

Emil menjelaskan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga bahan pokok di pasar tradisional untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga.