Dishub Surabaya Tempel Foto Jukir di Rambu Digital, Warga Diminta Tolak Jika Tak Sesuai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mulai memasang foto juru parkir (jukir) pada rambu parkir digital di berbagai titik parkir tepi jalan umum (TJU).

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas petugas parkir di lapangan.

Pemasangan foto dilakukan secara langsung di lokasi parkir. Petugas Dishub terlebih dahulu mendata dan memotret jukir yang bertugas, kemudian hasil foto dicetak, dilaminasi, dan ditempel pada rambu kawasan parkir digital.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap layanan parkir di Kota Pahlawan.

"Kami memulai program digitalisasi parkir, termasuk di dalam rangkaiannya yaitu memberikan identitas lengkap berupa foto yang terpasang di rambu kawasan parkir digital, yaitu foto daripada jukirnya," kata Trio saat meninjau pemasangan foto jukir di kawasan Taman Apsari, Rabu (3/6).

Menurutnya, keberadaan foto petugas di rambu digital akan memudahkan masyarakat mengenali jukir resmi yang bertugas. Dengan demikian, pengguna jasa parkir dapat langsung mencocokkan identitas yang terpasang dengan petugas yang berada di lokasi.

"Kami ingin membuat warga Kota Surabaya transparan. Jadi, semua warga kota yang memarkirkan kendaraan bisa melihat di rambunya, apakah foto petugas parkir atau jukir ini sesuai," ujarnya.

Trio menegaskan masyarakat tidak perlu ragu untuk menegur atau melaporkan apabila menemukan petugas parkir yang berbeda dengan identitas yang terpasang di rambu digital.