Video Pengusiran Diputar di Sidang, Nenek Elina Mengaku Diangkat Paksa Keluar Rumah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) membawa barang bukti elektronik video yang menunjukan Nenek Elina diusir dari rumahnya di Jalan Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya dalam persidangan, di Ruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (3/6).

Video itu mempelihatkan Sugeng CS sempat adu mulut dengan Nennek Elina karena tidak mau keluar rumah.

Penolakan itu membuat Sugeng CS bertindak mengangkat Nenek Elina agar mau keluar dari rumah yang akan dieksekusi.

Nenek Elina mengakui kalau saat itu dipaksa keluar dari rumah oleh anak buah Samuel. Bahkan, dia mengingat jelas kalau saat itu ada enam orang yang mengangkatnya keluar.

"Saya melawan. Saya enggak mau digendong karena bisa jalan sendiri. Saat berontak, saya dilepas," kata Elina, saat bersaksi.

Nenek Elina juga mengaku sakit di beberapa bagian tubuh serta luka pada bibir akibat pengusiran paksa itu.

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Pengakuan Nenek Elina juga diperkuat dengan keterangan Sari, saksi yang juga sebagai penjaga rumah. Dia membenarkan kalau Sugeng CS memang mengangkat Nenek Elina dengan cara paksa.

"Saat kejadian pengusiran itu, saya di belakang dengan anak saya. Terus nenek diangkat secara paksa," ujar dia.