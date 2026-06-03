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Founder Moell Ungkap Cara Membuat Anak Menikmati Perawatan Rambut

Rabu, 03 Juni 2026 – 15:33 WIB
Founder Moell Ungkap Cara Membuat Anak Menikmati Perawatan Rambut - JPNN.com Jatim
Founder Moell Uung Victoria Finky. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Founder Moell Uung Victoria Finky menilai pengalaman perawatan rambut anak dapat menjadi lebih menyenangkan apabila disesuaikan dengan ritme aktivitas sehari-hari mereka.

Pandangan tersebut muncul setelah dirinya mengamati langsung respons anak-anak dalam program Salon Keliling Moell yang digelar di Jakarta.

Menurut Uung, perawatan rambut anak tidak selalu harus dipisahkan dari aktivitas harian. Justru, ketika proses tersebut hadir secara alami dalam keseharian, anak cenderung lebih mudah menerima dan menikmatinya.

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"Dalam keseharian anak, momen hair care sering terjadi di sela-sela aktivitas. Dari situ kami melihat bahwa perawatan rambut sebenarnya ikut mengalir bersama rutinitas mereka," ujarnya.

Selama berada di Salon Keliling Moell, Uung memperhatikan bagaimana ruang perawatan sederhana yang berada di dalam truk mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi anak-anak.

Tidak hanya sekadar keramas atau menata rambut, tetapi juga menjadi ruang bermain yang membuat anak merasa nyaman.

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Dia mencontohkan pengalaman putrinya yang menikmati proses perawatan rambut layaknya sedang bermain salon-salonan.

"Yang kelihatan justru kesenangannya. Moell seperti sedang bermain sendiri dan sangat menikmati prosesnya," kata Uung.

Founder Moell, Uung Victoria Finky, menilai perawatan rambut anak dapat menjadi pengalaman menyenangkan jika disesuaikan dengan aktivitas dan keseharian mereka.
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TAGS   moell hair care anak perawatan rambut anak Uung Victoria Finky kesehatan rambut anak shampoo anak

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