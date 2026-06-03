Diduga Mengantuk, Minibus Tabrak Gerobak Sampah di Lamongan, Satu Orang Tewas

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Raya Lamongan–Babat, tepatnya di Desa Sukoanyar, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Rabu (3/6) sekitar pukul 09.50 WIB.

Sebuah mobil Daihatsu Xenia menabrak gerobak sampah yang sedang dibongkar dua warga hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Korban meninggal diketahui berinisial SB (66) warga Desa Sukoanyar, Kecamatan Turi, sedangkan satu korban lainnya, DAP (26), mengalami luka di bagian kepala dan mendapat perawatan medis.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan kejadian itu bermula saat mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi S 1299 AK yang dikemudikan AT (42), warga Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, melaju dari arah timur menuju barat.

“Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan oleng ke kiri yang diduga akibat pengemudi mengantuk, sebagaimana pengakuan dari pengemudi,” ujar Hamzaid.

Mobil kemudian menabrak tiang listrik di tepi jalan sebelum menghantam gerobak sampah yang saat itu sedang dibongkar oleh kedua korban.

Akibat benturan tersebut, SB mengalami luka berat di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia, sedangkan DAP mengalami luka pada bagian kepala dan langsung mendapatkan penanganan medis.

Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan juga mengakibatkan kerusakan pada mobil dan gerobak sampah.