Moell Hadirkan Salon Keliling untuk Anak, Bisa Keramas Sambil Keliling Kota

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Moell menghadirkan cara baru dalam memperkenalkan perawatan rambut anak melalui program Salon Keliling Moell yang digelar di Jakarta pada 17-19 Mei 2026.

Pengalaman ini dihadirkan di dalam truk yang telah dimodifikasi menjadi ruang perawatan rambut bergerak. Anak-anak dapat menikmati layanan keramas dan penataan rambut sambil berkeliling kota dalam suasana yang nyaman dan interaktif.

Melalui konsep tersebut, Moell ingin menunjukkan perawatan rambut anak tidak sekadar rutinitas harian, tetapi juga dapat menjadi momen menyenangkan yang mempererat interaksi keluarga.

Salon Keliling Moell dirancang untuk menghadirkan pengalaman hair care yang lebih dekat dengan keseharian keluarga modern. Selama kegiatan berlangsung, Moell menggunakan dua produk unggulannya, yakni Intensive Nourish Gentle Shampoo dan Hair Lotion.

Gentle Shampoo diformulasikan dengan pendekatan Microbiome Technology untuk membantu menjaga keseimbangan kulit kepala anak. Produk tersebut juga diklaim bebas SLS, paraben, dan alkohol serta telah melalui pengujian dermatologis dan hypoallergenic.

Adapun Hair Lotion hadir sebagai perawatan kulit kepala tanpa bilas yang membantu menjaga rambut tetap rapi dan mudah diatur setelah beraktivitas. Kedua produk tersebut dikembangkan bersama dokter anak, dokter kulit, serta microbiologist di Indonesia.

Mengusung tagline 'Masuk Kusut, Keluar Ready to Shoot', kampanye ini menggambarkan keseharian anak yang aktif sekaligus pentingnya menjaga kenyamanan dan kepercayaan diri melalui perawatan rambut.

Founder Moell Uung Victoria Finky menilai pengalaman perawatan rambut anak dapat menjadi lebih menyenangkan apabila disesuaikan dengan ritme aktivitas sehari-hari mereka.