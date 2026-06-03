KRM Surabaya Terima Bantuan 500 Bibit Mangrove dari PNM untuk Rehabilitasi Pesisir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - UPTD Kebun Raya Mangrove (KRM) Surabaya menerima bantuan 500 bibit mangrove dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mendukung upaya rehabilitasi dan pelestarian kawasan pesisir di Kota Surabaya.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari program penghijauan PNM yang menyasar berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

Total ada 29.000 bibit pohon yang ditanam di berbagai wilayah oleh 58 cabang PNM. Setiap cabang menanam sedikitnya 500 bibit pohon sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

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Kepala UPTD KRM Surabaya Dyan Prasetyaningtyas, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan PNM.

Menurutnya, tambahan bibit mangrove ini akan memperkuat upaya pemulihan kawasan pesisir yang ada di Surabaya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) atas kontribusi dan kepeduliannya terhadap pelestarian lingkungan melalui penyerahan 500 bibit mangrove. Bantuan ini sangat berarti dalam mendukung rehabilitasi dan pengembangan kawasan mangrove di Surabaya,” ujar Dyan, Selasa (2/6).

Dia menjelaskan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mulai dari mencegah abrasi, menjadi habitat biota laut, hingga menyerap karbon untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

“Mangrove memiliki banyak manfaat, di antaranya melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan gelombang laut, menjadi habitat berbagai jenis biota, serta membantu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir,” jelasnya.