Kasus Prostitusi Anak di Spa Surabaya Bikin Geram, Pemkot Minta Tempat Usaha Disegel

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya buka suara terkait terungkapnya kasus eksploitasi dua anak di bawah umur asal Lampung yang diduga dipekerjakan sebagai terapis spa di kawasan HR Muhammad, Surabaya Barat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya Ida Widayati mengecam keras praktik yang kini tengah diusut aparat kepolisian tersebut.

Ida meminta tempat usaha yang terlibat segera mendapat sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya mencederai hak anak, tetapi juga mencoreng komitmen Surabaya sebagai Kota Layak Anak.

?"Betul (harus ada keadilan dan proses hukum), Satpol PP selaku penegak Perda bisa bergerak di sana," kata Ida saat dikonfirmasi, Selasa (3/6).

Dia juga mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya untuk segera melakukan langkah penegakan aturan, termasuk penyegelan apabila ditemukan pelanggaran.

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DP3APPKB, lanjut Ida, telah berkoordinasi dengan Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya untuk memantau perkembangan kasus tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima dari kepolisian, dua korban yang berhasil diselamatkan berinisial R (15) dan BA (14), keduanya merupakan warga Lampung.